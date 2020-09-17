

*08:25JST 9/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23475.53、+20.64）

・シカゴ日経225先物は変わらず（23300、大阪比+0）

・NYダウは上昇（28032.38、+36.78）

・原油先物は上昇（40.16、+1.88）

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（11050.47、-139.86）

・1ドル104円90-00銭

・SOX指数は下落（2195.54、-23.65）

・VIX指数は上昇（26.04、+0.45）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米中対立

留意事項

・対外対内証券売買契約（先週）

・首都圏近畿圏のマンション販売（8月）

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・黒田日銀総裁が会見

・雪国まいたけが新規上場

・欧州新車販売（8月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米住宅着工件数（8月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（9月）

・主要20カ国（G20）財務相保健相合同会議《ST》