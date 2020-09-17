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9/17の強弱材料

2020年9月17日 08:25

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記事提供元：フィスコ


*08:25JST 9/17
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23475.53、+20.64）
・シカゴ日経225先物は変わらず（23300、大阪比+0）
・NYダウは上昇（28032.38、+36.78）
・原油先物は上昇（40.16、+1.88）
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（11050.47、-139.86）
・1ドル104円90-00銭
・SOX指数は下落（2195.54、-23.65）
・VIX指数は上昇（26.04、+0.45）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米中対立

留意事項
・対外対内証券売買契約（先週）
・首都圏近畿圏のマンション販売（8月）
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・黒田日銀総裁が会見
・雪国まいたけが新規上場
・欧州新車販売（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米住宅着工件数（8月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（9月）
・主要20カ国（G20）財務相保健相合同会議《ST》

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