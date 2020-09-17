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今日の注目スケジュール：欧州新車販売台数、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米住宅着工件数など

2020年9月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧州新車販売台数、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:30　東京販売用マンション(8月)　7.8％


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目、終了後直ちに結果発表)　-0.10％　-0.10％

雪国まいたけが東証1部に再上場(公開価格:2200円)

黒田総裁が定例会見


＜海外＞
07:45　NZ・GDP速報(4-6月)　-13.1％　-0.2％
10:30　豪・失業率(8月)　7.6％　7.5％
15:00　欧・欧州新車販売台数(8月)　-22.3％
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　4.00％　4.00％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(9月15日まで1カ月間)0.91％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(8月)　-0.4％
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　88.4万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(9月)　16.0　17.2
21:30　米・住宅着工件数(8月)　146.3万戸　149.6万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(8月)　153.5万戸　148.3万戸


南ア・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　3.50％　3.50％

アジア開発銀行年次総会(第2段階)(18日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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