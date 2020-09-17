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*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧州新車販売台数、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:30 東京販売用マンション(8月) 7.8％
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目、終了後直ちに結果発表) -0.10％ -0.10％
雪国まいたけが東証1部に再上場(公開価格:2200円)
黒田総裁が定例会見
＜海外＞
07:45 NZ・GDP速報(4-6月) -13.1％ -0.2％
10:30 豪・失業率(8月) 7.6％ 7.5％
15:00 欧・欧州新車販売台数(8月) -22.3％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 4.00％ 4.00％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(9月15日まで1カ月間)0.91％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(8月) -0.4％
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 88.4万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(9月) 16.0 17.2
21:30 米・住宅着工件数(8月) 146.3万戸 149.6万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(8月) 153.5万戸 148.3万戸
南ア・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 3.50％ 3.50％
アジア開発銀行年次総会(第2段階)(18日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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