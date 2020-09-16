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記事提供元：フィスコ
*16:54JST 【M&A速報：2020/09/16（2）】トヨタと電通G、マーケティング・モビリティビジネス創造の新会社発足へ
■トヨタ自動車<7203>と電通グループ<4324>、マーケティング・モビリティビジネスを創造する新会社を2021年1月に発足
■JR東日本<9020>と千趣会<8165>、EC事業と会員基盤強化を目的に資本業務提携
■三井不動産<8801>とグローバル・ブレイン、総額85億円のCVCファンド「31VENTURES Global Innovation Fund 2号」を設立
■アカツキ<3932>、YouTube発のキッズ向けIP創出プロジェクト「クマーバチャンネル」を法人化
■SMBC日興証券、SBIマネープラザに33.4％出資 SBI証券から株式取得
■大和証券グループ本社<8601>、GMO-FH<7177>が実施する自己株TOBに応募
■コロワイド<7616>、大戸屋HD<2705>の臨時株主総会議案を一部修正 山本匡哉氏を解任対象取締役から除く
■新規エピジェネティック創薬ベンチャーのEpigeneron、シリーズBで東芝<6502>などから総額3.2億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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