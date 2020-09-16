銚子丸　一時ストップ高、21年5月期の営業利益は前期比4.3倍見込む／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:22JST <3075> 銚子丸 1154 +61
一時ストップ高。未定としていた21年5月期業績予想を公表、営業利益予想を3.06億円（前期実績0.71億円）としている。全社的にコスト削減に取り組むほか、アフター・コロナを見据えた収益モデルへの移行を推進する。併せて発表した第1四半期決算は、営業利益が前年同期比2.2％増の2.24億円で着地した。人件費の抑制や役員報酬の減額、広告宣伝や販売促進費などを抑制した結果、増益を確保した。《US》
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