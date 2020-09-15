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*12:44JST 【M&A速報：2020/09/15（1）】ニチレイロジグループ本社、英国の低温物流会社Kevin Hancock社を買収
■ニチレイロジグループ本社、英国の低温物流会社Kevin Hancock社を買収
■NTTドコモ・ベンチャーズ、AIを活用したワークフォース・マネジメントプラットフォーム提供の米Legion Technologies社に出資
■パナソニック<6752>、米国を中心にベンチャーへの投資を行う「Conductive Ventures 2号ファンド」を組成 投資規模は1.5億ドル
■クールジャパン機構、上海を拠点に家具・ライフスタイル商品製造のStellarworksに出資 マーキュリアインベストメントから株式取得
■コワーキングスペース運営のいいオフィス、教育・人材・システム事業のSuprieveなどから9900万円の資金調達を実施
■建設現場用協働型ロボット「トモロボシリーズ」開発の建ロボテック、シードラウンドで約2億円の資金調達を実施
■マイクロファイナンス事業展開の五常・アンド・カンパニー、シリーズDで20.2億円を追加で資金調達
■HUグループ<4544>傘下のSRL、富士レビオ、日本ステリの3社、営業・マーケティング部門を統合し新会社を設立
■ソフトバンクG<9984>、ソフトバンク<9434>株の売出価格を1204.5円に決定 総額は約1.2兆円 引き続き子会社に
■NSステンレスと日鉄ステンレス販売、経営統合時期を11月1日以降に延期 新型コロナの影響等で海外の競争法上の審査手続きに遅れ
■ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス<6575>、子会社で人材紹介事業のA・ヒューマンとOptia Partnersを合併
■JSR<4185>、ディスプレイソリューション事業を再編
■スマートアパレル「e-skin」展開のXenoma、小野薬品工業<4528>とEPSホールディングス<4282>から資金調達を実施
■ユニバーサルマテリアルズインキュベーター、穀物を粉砕してアルファ化製粉を製造する山形大学発ベンチャーのアルファテックに出資
■昭電線HD<5805>、傘下で貨物運送事業のロジス・ワークスと廃電線購入・解体加工の昭和リサイクルを合併
■九州電力<9508>グループ、米国のマイクログリッドシステム構築ベンチャーEnernet Global社に出資
■極洋<1301>、9月25日に東証二部に上場する持ち分法適用関連会社STIフードホールディングス<2932>の株式を一部売出し
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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