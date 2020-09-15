エムケイシステムは菅氏の「デジタル庁」構想が追い風になるとの見方で次第高

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■社会保険などの電子申請手続きシステム「社労夢」注目される
エムケイシステム<3910>(JQS)は9月15日、次第高となり、11時過ぎに9%高の926円(78円高)まで上げて出直りを強めている。
社会保険・労働保険などの電子申請手続きシステム「社労夢」などを開発提供し、自民党新総裁に就いた菅官房長官の政策構想「デジタル庁」が追い風になる銘柄との見方が出ている。「社労夢」は、4月28日から雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症関係)に対応済みという。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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