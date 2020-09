バレンシアガの限定ウェア、“ライブ会場”を彷彿させるネームタグプリントTシャツやフーディー

バレンシアガ(BALENCIAGA)は、ネームタグプリントを配した限定ウェアをバレンシアガの限定店舗にて発売。

限定アイテムとして、Tシャツやカットソー、フーディーが登場。各アイテムには、ライブ会場やクラブ、バックステージで着用されるウェアを彷彿させる“Hello, My name is Demna”と記したネームタグのグラフィックプリントがあしらわれている。

このネームタグは、アーティスティック・ディレクターのデムナ・ヴァザリアの選曲によるミュージックプレイリストと連動したデザインだ。限定アイテムの発売と同日より、“Hello, My name is Demna”と名付けた限定プレイリストをアップルミュージック(Apple Music)にてリリース。デムナ・ヴァザリアがレコメンドする13時間分の音楽がキュレートされている。

【詳細】

バレンシアガ 限定アイテム

発売日:2020年9月10日(木)

展開店舗:バレンシアガ 一部ストア、オンラインストア

展開アイテム:Tシャツ、カットソー、フーディー

価格帯:63,000円+税~106,000円+税

■バレンシアガ アップルミュージック限定プレイリスト

配信開始日:2020年9月10日(木)

【問い合わせ先】

バレンシアガ クライアントサービス

TEL:0120-992-136