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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中小売売上高、独ZEW期待指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
日産元代表取締役グレッグ・ケリー被告と法人としての日産の初公判
＜海外＞
11:00 中・鉱工業生産指数(8月) 5.1％ 4.8％
11:00 中・小売売上高(8月) 0％ -1.1％
11:00 中・不動産投資(8月) 4.1％ 3.4％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(8月) -0.4％ -1.6％
11:00 中・調査失業率(8月) 5.6％ 5.7％
15:00 英・失業率(8月) 7.5％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(7月) 3.9％
18:00 独・ZEW期待指数(9月) 70.0 71.5
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(9月) 6.0 3.7
21:30 米・輸入物価指数(8月) 0.5％ 0.7％
22:15 米・鉱工業生産指数(8月) 1.0％ 3.0％
22:15 米・設備稼働率(8月) 71.7％ 70.6％
印・貿易収支(8月) -67.5億ドル -48.3億ドル
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(16日まで)
米・第75回国連総会(30日まで)、22日から一般討論演説
国際エネルギー機関(IEA)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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