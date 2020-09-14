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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、中新築住宅価格、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など
＜国内＞
10:00 営業毎旬報告(9月10日現在、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存10-25年)(日本銀行)
13:30 鉱工業生産(7月) 8.0％
13:30 設備稼働率(7月) 6.2％
13:30 第3次産業活動指数(7月) 0.4％ 7.9％
自民党総裁選の投開票
＜海外＞
10:30 中・新築住宅価格(8月) 0.47％
15:30 印・卸売物価(8月) -0.31％ -0.58％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(7月) 2.7％ 9.1％
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:00 印・CPI(8月) 6.90％ 6.93％
21:00 ブ・経済活動(7月) 2.30％ 4.89％
27:00 ブ・貿易収支(週次)(9月13日まで1カ月間) 17.95億ドル
中・元建て新規貸出額(8月、15日までに) １兆2650億元 9927億元
中・マネーサプライ(8月、15日までに)
中・資金調達総額(8月、15日までに) 2兆5700億元 1兆6940億元
欧中首脳ビデオ会議
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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