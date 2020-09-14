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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、中新築住宅価格、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など

2020年9月14日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、中新築住宅価格、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など
＜国内＞
10:00　営業毎旬報告(9月10日現在、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存10-25年)(日本銀行)
13:30　鉱工業生産(7月)　8.0％
13:30　設備稼働率(7月)　6.2％
13:30　第3次産業活動指数(7月)　0.4％　7.9％


自民党総裁選の投開票


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(8月)　0.47％
15:30　印・卸売物価(8月)　-0.31％　-0.58％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(7月)　2.7％　9.1％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:00　印・CPI(8月)　6.90％　6.93％
21:00　ブ・経済活動(7月)　2.30％　4.89％
27:00　ブ・貿易収支(週次)(9月13日まで1カ月間)　17.95億ドル


中・元建て新規貸出額(8月、15日までに)　１兆2650億元　9927億元

中・マネーサプライ(8月、15日までに)

中・資金調達総額(8月、15日までに)　2兆5700億元　1兆6940億元

欧中首脳ビデオ会議

石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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