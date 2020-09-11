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サガミHDなど／来週の買い需要

2020年9月11日 19:04

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記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <1369> ;DIAM225;1174%;1268;0.58;23410;170 <7416> ;はるやまＨＤ;722%;70000;0.09;730;8 <9713> ;ロイヤルホテル;583%;3500;1.43;1319;0 <9376> ;ユーラシア;575%;27600;0.63;406;1 <3137> ;ファンデリー;441%;20300;0.82;745;9 <8260> ;井筒屋;380%;50200;1.42;171;0 <8244> ;近鉄百;359%;86400;0.15;3040;25 <9994> ;やまや;311%;36400;0.05;2247;0 <7678> ;あさくま;308%;12300;0.84;1491;-5 <7819> ;粧美堂;294%;32100;0.13;394;0 <9850> ;グルメ杵屋;286%;91600;0.03;1103;5 <1551> ;JSQ20;266%;1090;0.76;4665;40 <4801> ;セントラルSP;260%;97100;0.05;2478;54 <9900> ;サガミHD;259%;289800;0.02;1427;-3 <8163> ;ＳＲＳHD;233%;144800;0.02;992;3 <4929> ;アジュバン;219%;14000;0.24;989;1 <3254> ;プレサンス;216%;340000;0.33;1404;17 <3252> ;日商開発;212%;147400;0.07;1694;26 <1780> ;ヤマウラ;211%;34200;0.21;835;7 <6754> ;アンリツ;210%;2820600;0.91;2254;-19

[コメント]

サガミHDは売り長の需給状況が慢性化しており、且つ、安値期日が続くこともあり、買い方優位の需給状況が継続。《FA》

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