【株式市場】SQ算出にともなう注文が買いとなり主力株が強く日経平均は一時110円高

◆日経平均は2万3304円23銭(68円76銭高)、TOPIXは1633.67ポイント(8.81ポイント高)、出来高概算(東証1部)はSQ算出売買が加わり7億7572万株

9月11日(金)前場の東京株式市場は、トヨタ自動車<7203>(東1)が始値をほぼ安値として急速に持ち直すなど、主力株に強さがみられ、朝の先物・オプションSQ算出は買い優勢だった模様。日経平均は始値の120円84銭安(2万3114円63銭)を安値に急回復となり、10時20分頃に110円05銭高(2万3345円52銭)まで上げた。前引けにかけても堅調。

日経225先物・OPのSQ試算値は10日の日経平均終値を40円近く上回る2万3272円88銭と伝えられた。

イーグランド<3294>(東1)が業績予想の増額修正を材料に活況高。アマテイ<5952>(東2)と鶴弥<5386>(東2)は国交省の屋根瓦を1枚づつ固定とする方針を受け急伸。セルソース<4880>(東マ)は株式3分割が好感されストップ高。ログリー<6579>(東マ)も株式分割が好感され一時ストップ高。レカム<3323>(JQS)は「ウイルス除去・除菌装置『ReSPR』在庫切れのお知らせ」が注目され11時頃から急伸。

東証1部の出来高概算はSQ算出にともなう売買が加わり7億7572万株、売買代金は1兆5428億円。1部上場2173銘柄のうち、値上がり銘柄数は1486銘柄、値下がり銘柄数は582銘柄。

また、東証33業種別指数は27業種が値上がりし、海運、精密機器、陸運、ガ水産/農林、医薬品、その他金融、電力/ガス、サービス、その他製品、などが高い。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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