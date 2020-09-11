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記事提供元：フィスコ
*12:47JST 【M&A速報：2020/09/11（1）】キリン堂HD<3194>、米ベインキャピタルと共同でMBOを実施し非上場化へ
■キリン堂HD<3194>、米ベインキャピタルと共同でMBOを実施し非上場化へ 買付価格は1株3500円
■NEC<6701>、大林組<1802>、日本産業パートナーズなど6社、新規事業創出を目指す新会社「BIRD INITIATIVE」を設立
■広島銀行<8379>、持株会社「ひろぎんホールディングス」の設立認可を取得
■狭域商圏型ECデリバリープラットフォーム「ポスケット」提供のレスティル、ダイワコーポレーションから資金調達を実施
■メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」展開のバルクオム、丸井グループ<8252>などから総額約15億円の資金調達を実施
■トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント、運用総額8億ドルの投資ファンド「Woven Capital, L.P.」を設立
■農林中金イノベーションファンド、顧客企業に対し銀行機能を提供する独solarisBankに出資
■宇部興産<4208>、蚕の繭由来のタンパク質「シルクプロテイン」抽出・加工会社ながすな繭に出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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