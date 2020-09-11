

*08:35JST 9/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23235.47、+202.93）

・1ドル106円10-20銭

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（27534.58、-405.89）

・ナスダック総合指数は下落（10919.59、-221.97）

・シカゴ日経225先物は下落（22935、大阪比-145）

・SOX指数は下落（2137.78、-31.83）

・VIX指数は上昇（29.71、+0.90）

・原油先物は下落（37.30、-0.75）

・コロナ流行の長期化

・米中対立

・新首相選出までの政治的空白

留意事項

・9月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出

・法人企業景気予測調査（7-9月）

・国内企業物価指数（8月）

・国債買いオペ

・投信概況（8月）

・英鉱工業生産指数（7月）

・英商品貿易収支（7月）

・独消費者物価指数（CPI）（8月）

・米CPI（8月）

・米財政収支（8月）

・ユーロ圏財務相会合《ST》