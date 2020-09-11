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9/11の強弱材料

2020年9月11日 08:35

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記事提供元：フィスコ


*08:35JST 9/11
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23235.47、+202.93）
・1ドル106円10-20銭
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・NYダウは下落（27534.58、-405.89）
・ナスダック総合指数は下落（10919.59、-221.97）
・シカゴ日経225先物は下落（22935、大阪比-145）
・SOX指数は下落（2137.78、-31.83）
・VIX指数は上昇（29.71、+0.90）
・原油先物は下落（37.30、-0.75）
・コロナ流行の長期化
・米中対立
・新首相選出までの政治的空白

留意事項
・9月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出
・法人企業景気予測調査（7-9月）
・国内企業物価指数（8月）
・国債買いオペ
・投信概況（8月）
・英鉱工業生産指数（7月）
・英商品貿易収支（7月）
・独消費者物価指数（CPI）（8月）
・米CPI（8月）
・米財政収支（8月）
・ユーロ圏財務相会合《ST》

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