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*18:03JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は151円94銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付151円91銭 高値152円03銭 安値151円89銭 引け151円94銭
売買高総計44736枚
2年 416回 -0.135％
5年 144回 -0.095％
10年 359回 0.025％
20年 173回 0.410％
債券先物9月限は、151円91銭で取引を開始。前日NY市場での米株反発・長期金利上昇を受けて売りが先行し、151円89銭まで下げた。その後、20年債入札が無難な結果だったとの見方から買いが優勢になり、152円03銭まで上げた。現物債の取引では、2年債と20年債が売られ、5年債と10年債はもみ合った。
＜米国債概況＞
2年債は0.14％、10年債は0.69％、30年債は1.44％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.47％、英国債は0.22％、オーストラリア10年債は0.93％、NZ10年債は0.60％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・20:45 欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（0.00％に据え置き予想）
・21:30 ラガルドECB総裁会見
・21:30 米・8月生産者物価指数（前月比予想：+0.2％、7月：+0.6％）
・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：85.0万件、前回：88.1万件）
・23:00 米・7月卸売在庫改定値（前月比予想：-0.1％、速報値：-0.1％）
・02:00 米財務省30年債入札
・02:00 ラガルドECB総裁オンライン講演（独連銀イベント）《KK》
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