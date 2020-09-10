

*18:03JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は151円94銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年9月限

寄付151円91銭 高値152円03銭 安値151円89銭 引け151円94銭

売買高総計44736枚

2年 416回 -0.135％

5年 144回 -0.095％

10年 359回 0.025％

20年 173回 0.410％

債券先物9月限は、151円91銭で取引を開始。前日NY市場での米株反発・長期金利上昇を受けて売りが先行し、151円89銭まで下げた。その後、20年債入札が無難な結果だったとの見方から買いが優勢になり、152円03銭まで上げた。現物債の取引では、2年債と20年債が売られ、5年債と10年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.14％、10年債は0.69％、30年債は1.44％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.47％、英国債は0.22％、オーストラリア10年債は0.93％、NZ10年債は0.60％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・20:45 欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（0.00％に据え置き予想）

・21:30 ラガルドECB総裁会見

・21:30 米・8月生産者物価指数（前月比予想：+0.2％、7月：+0.6％）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：85.0万件、前回：88.1万件）

・23:00 米・7月卸売在庫改定値（前月比予想：-0.1％、速報値：-0.1％）

・02:00 米財務省30年債入札

・02:00 ラガルドECB総裁オンライン講演（独連銀イベント）《KK》