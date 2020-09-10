

*01:03JST NY外為：カナダドル急伸、加中銀金利据え置きも追加措置供給示唆せず



カナダ中銀は金融政策決定会合で、政策金利(翌日物貸出金利)0.25％と、国債購入政策を据え置くことを決定した。経済の停滞が収まり、2％インフレ目標が持続的に達成されるまで、歴史的な低金利を据え置く方針を再表明した。現在のペースでの国債購入公約を維持した一方で、「必要とあれば、さらなる刺激策を供給する準備がある」との文言を削除。追加緩和に関する言及を避けた。

一部の市場参加者は金利に関するフォワードガイダンスを削除する前に国債購入ペースを緩和させる意向が示唆されたと見ている。

結果を受けてカナダドルは上昇。カナダ円は80円31銭から80円72銭まで上昇。ドル・カナダは1.3220カナダドルから1.3157カナダドルまで下落し日中安値を更新した。

【金融政策】

・カナダ中銀：政策金利(翌日物貸出金利)を0.25％に据え置き決定《KY》