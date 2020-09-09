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トレジャー・ファクトリーは8月の月次売上高が全店・既存店とも3カ月続けて増加、株価は底堅い

2020年9月9日 17:50

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■全店は前年同月比4.8%増加し、既存店は同1.5%増加

　トレジャー・ファクトリー<3093>(東1)は9月9日、日経平均やTOPIXの大幅安に押される展開になったが、朝方の761円(34円安)を字種に後場は底堅く推移し、終値は732円(33円安)だった。

　8日発表の月次動向(8月)は、全店売上高が前年同月比4.8%増加し、3カ月続けて増加、既存店は同1.5%増加し、同じく3カ月連続で増加した。

　カテゴリー別では、在宅・巣ごもり需要や近場でのレジャー需要により、スポーツ・アウトドア用品、家具、生活家電、AV家電などが好調に推移したとともに、ブランド品も引き続き好調だった。衣料は復調傾向にあるものの、高い気温が続いたことから、秋物の動きが鈍く、前年を下回った。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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