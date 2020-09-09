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記事提供元：フィスコ
*16:50JST 【M&A速報：2020/09/09（2）】アイラッシュガレージ、まつエク関連会社3社をグループ会社化
■ビューティガレージ<3180>子会社のアイラッシュガレージ、松風などプロ用まつエク関連製品販売の3社をグループ会社化
■光通信<9435>、保有するサンネクスタグループ<8945>（旧日本社宅サービス）株式を売却
■大企業向けDX支援SaaS開発のテックタッチ、あおぞらHYBRID1号ファンドを引受先として無担保転換社債型新株予約権付社債を発行
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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