関連記事
記事提供元：フィスコ
*11:16JST イーレックス---急落、新株予約権発行による潜在的希薄化を嫌気
急落。第三者割当による第3回新株予約権の発行を発表。発行する新株予約権は8万個で、潜在株式数は800万株となる。潜在的な希薄化率は15.67％になるもよう。当初行使価額は1268円、下限行使価額は888円となる。調達資金は約100億円となり、カンボジアの水力発電における投融資資金、大型バイオマス発電所建設に係る開発資金、借入金の返済などに充当の計画。潜在的な希薄化懸念をマイナス視する動きが優勢。《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 出来高変化率ランキング（10時台）～田岡化、ウェルスなどがランクイン 9/ 8 11:07
- ファーマF 急騰、今期の大幅増益予想や増配計画を評価 9/ 8 11:04
- DLE ストップ高買い気配、米国でセレブ主導のD2C事業など手掛ける企業に出資 9/ 8 10:53
- アサヒ 大幅反発、公募・売出株の発行価格決定で買い戻し先行も 9/ 8 10:28
- 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 台風10号による九州エリアの運用資産への重大な影響はないと発表 9/ 8 10:14
広告