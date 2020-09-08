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韓国200種株価指数を対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（8日10:00時点のeワラント取引動向）

2020年9月8日 10:31

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記事提供元：フィスコ


*10:31JST 韓国200種株価指数を対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（8日10:00時点のeワラント取引動向）
上昇率上位は韓国200種株価指数コール285回 9月 300ウォン（+12.1%）、韓国200種株価指数コール286回 9月 310ウォン（+12.0%）、韓国200種株価指数コール284回 9月 290ウォン（+7.9%）、ニアピン米ドルr2 1279回 9月 107円（+6.1%）、韓国200種株価指数コール296回 10月 350ウォン（+5.3%）などとなっている。

（eワラント証券投資情報室）《HH》

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