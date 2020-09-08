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出来高変化率ランキング（9時台）～アサヒ、渋谷工などがランクイン

2020年9月8日 10:14

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記事提供元：フィスコ


*10:14JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アサヒ、渋谷工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月8日　9:47　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6340>* 渋谷工　　　　　　 177600 　25000　 610.4% 1.61%
<6659>* メディアGL　　　　3937600 　649380　 506.36% -3.66%
<7826>* フルヤ金属　　　　　60600 　12760　 374.92% -3.89%
<2191>* テラ　　　　　　　　4739200 　1000700　 373.59% 14.87%
<2929>* ファーマフーズ　　　4783500 　1252400　 281.95% 19.32%
<7748>* ホロン　　　　　　　80700 　26340　 206.38% 0.23%
<9517>* イーレックス　　　　640200 　227540　 181.36% -15.39%
<2301>* 学情　　　　　　　　283100 　109140　 159.39% 2.77%
<4445>* リビンテクノ　　　　90100 　36520　 146.71% 5.32%
<9624>* 長大　　　　　　　　205800 　87080　 136.33% -6.44%
<7081>* レンティア　　　　　287000 　124440　 130.63% -5.79%
<2335>* キューブシス　　　　395500 　195620　 102.18% 5.26%
<2502>* アサヒ　　　　　　　7171800 　3747060　 91.4% 3.52%
<1447>* ITbookHD　　3210200 　1722540　 86.36% -3.33%
<6958>* 日本CMK　　　　　171900 　93300　 84.24% 4.64%
<3667>* enish　　　　　3019500 　1913340　 57.81% -15.03%
<6306>* 日工　　　　　　　　113000 　72880　 55.05% 3.9%
<9702>* アイエスビー　　　　282800 　199500　 41.75% -1.36%
<1448>* スペースVHD　　　285100 　215080　 32.56% 7.79%
<6181>* パートナーA　　　　1652100 　1259560　 31.16% -10.64%
<3676>* デジタルハーツ　　　150400 　115260　 30.49% 8.37%
<7192>* 日本モーゲジS　　　192000 　165640　 15.91% -8.99%
<7433>* 伯東　　　　　　　　73800 　63960　 15.38% 2.71%
<2438>* アスカネット　　　　82100 　72060　 13.93% 2.71%
<5341>* アサヒ陶　　　　　　103700 　91440　 13.41% 4.15%
<3674>* オークファン　　　　225800 　200480　 12.63% -1.54%
<2288>* 丸大食　　　　　　　46600 　43280　 7.67% 0.22%
<7779>* サイバダイン　　　　1400500 　1302340　 7.54% 7.36%
<4974>* タカラバイオ　　　　389000 　363200　 7.1% -3.9%
<2372>* アイロムG　　　　　137100 　128880　 6.38% 1.85%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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