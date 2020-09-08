

*08:08JST 9/8

[強弱材料]

強気材料

・大阪夜間取引の日経225先物は上昇（23220、大阪日中比+170）

・英独など欧州株は総じて上伸

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23089.95、-115.48）

・1ドル106円20-30銭

・コロナ流行の長期化

・米中対立

・新首相選出までの政治的空白

留意事項

・毎月勤労統計（7月）

・家計支出（7月）

・国際収支（7月）

・消費動向指数（7月）

・国内総生産（GDP）改定値（4-6月）

・銀行貸出預金動向（8月）

・対外対内証券売買契約（8月）

・景気ウォッチャー調査（8月）

・自民党総裁選告示

・自民党総裁候補演説後、共同記者会見

・独経常収支（7月）

・ユーロ圏GDP確報値（4-6月）

・米消費者信用残高（7月）《ST》