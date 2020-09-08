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9/8の強弱材料

2020年9月8日 08:08

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記事提供元：フィスコ


*08:08JST 9/8
[強弱材料]

強気材料
・大阪夜間取引の日経225先物は上昇（23220、大阪日中比+170）
・英独など欧州株は総じて上伸
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（23089.95、-115.48）
・1ドル106円20-30銭
・コロナ流行の長期化
・米中対立
・新首相選出までの政治的空白

留意事項
・毎月勤労統計（7月）
・家計支出（7月）
・国際収支（7月）
・消費動向指数（7月）
・国内総生産（GDP）改定値（4-6月）
・銀行貸出預金動向（8月）
・対外対内証券売買契約（8月）
・景気ウォッチャー調査（8月）
・自民党総裁選告示
・自民党総裁候補演説後、共同記者会見
・独経常収支（7月）
・ユーロ圏GDP確報値（4-6月）
・米消費者信用残高（7月）《ST》

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