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*15:50JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ
情報・通信業が下落率トップ。そのほか、食料品、建設業、小売業、その他製品、電力・ガス業などが下落した。一方で空運業が上昇率トップ。そのほか、鉄鋼、繊維業、非鉄金属などが上昇した。
1. 空運業 ／ 202. ／ 2.86
2. 鉄鋼 ／ 289.78 ／ 1.46
3. 繊維業 ／ 508.33 ／ 0.84
4. 非鉄金属 ／ 799.98 ／ 0.79
5. 海運業 ／ 215.33 ／ 0.76
6. その他金融業 ／ 586.98 ／ 0.71
7. ガラス・土石製品 ／ 939.57 ／ 0.54
8. 不動産業 ／ 1,214.54 ／ 0.50
9. 金属製品 ／ 1,004.55 ／ 0.42
10. 機械 ／ 1,860.52 ／ 0.41
11. サービス業 ／ 2,306.29 ／ 0.36
12. 陸運業 ／ 1,898.96 ／ 0.33
13. ゴム製品 ／ 2,490.89 ／ 0.32
14. 銀行業 ／ 122.11 ／ 0.17
15. パルプ・紙 ／ 435.88 ／ 0.11
16. 卸売業 ／ 1,495.56 ／ 0.09
17. 電気機器 ／ 2,596. ／ -0.07
18. 石油・石炭製品 ／ 878.3 ／ -0.18
19. 精密機器 ／ 8,292.41 ／ -0.22
20. 医薬品 ／ 3,270.54 ／ -0.23
21. 輸送用機器 ／ 2,476.95 ／ -0.33
22. 水産・農林業 ／ 452.11 ／ -0.34
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,614.24 ／ -0.34
24. 証券業 ／ 337.22 ／ -0.40
25. 保険業 ／ 865.91 ／ -0.42
26. 化学工業 ／ 1,947.34 ／ -0.50
27. 鉱業 ／ 188.66 ／ -0.64
28. 電力・ガス業 ／ 360.21 ／ -0.97
29. その他製品 ／ 3,385.81 ／ -1.03
30. 小売業 ／ 1,252.75 ／ -1.06
31. 建設業 ／ 1,018.71 ／ -1.18
32. 食料品 ／ 1,566.8 ／ -1.60
33. 情報・通信業 ／ 4,118.51 ／ -2.58《US》
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