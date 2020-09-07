

*15:50JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ



情報・通信業が下落率トップ。そのほか、食料品、建設業、小売業、その他製品、電力・ガス業などが下落した。一方で空運業が上昇率トップ。そのほか、鉄鋼、繊維業、非鉄金属などが上昇した。

1. 空運業 ／ 202. ／ 2.86

2. 鉄鋼 ／ 289.78 ／ 1.46

3. 繊維業 ／ 508.33 ／ 0.84

4. 非鉄金属 ／ 799.98 ／ 0.79

5. 海運業 ／ 215.33 ／ 0.76

6. その他金融業 ／ 586.98 ／ 0.71

7. ガラス・土石製品 ／ 939.57 ／ 0.54

8. 不動産業 ／ 1,214.54 ／ 0.50

9. 金属製品 ／ 1,004.55 ／ 0.42

10. 機械 ／ 1,860.52 ／ 0.41

11. サービス業 ／ 2,306.29 ／ 0.36

12. 陸運業 ／ 1,898.96 ／ 0.33

13. ゴム製品 ／ 2,490.89 ／ 0.32

14. 銀行業 ／ 122.11 ／ 0.17

15. パルプ・紙 ／ 435.88 ／ 0.11

16. 卸売業 ／ 1,495.56 ／ 0.09

17. 電気機器 ／ 2,596. ／ -0.07

18. 石油・石炭製品 ／ 878.3 ／ -0.18

19. 精密機器 ／ 8,292.41 ／ -0.22

20. 医薬品 ／ 3,270.54 ／ -0.23

21. 輸送用機器 ／ 2,476.95 ／ -0.33

22. 水産・農林業 ／ 452.11 ／ -0.34

23. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,614.24 ／ -0.34

24. 証券業 ／ 337.22 ／ -0.40

25. 保険業 ／ 865.91 ／ -0.42

26. 化学工業 ／ 1,947.34 ／ -0.50

27. 鉱業 ／ 188.66 ／ -0.64

28. 電力・ガス業 ／ 360.21 ／ -0.97

29. その他製品 ／ 3,385.81 ／ -1.03

30. 小売業 ／ 1,252.75 ／ -1.06

31. 建設業 ／ 1,018.71 ／ -1.18

32. 食料品 ／ 1,566.8 ／ -1.60

33. 情報・通信業 ／ 4,118.51 ／ -2.58《US》