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記事提供元：フィスコ
*11:06JST 韓国200種株価指数を対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（7日10:01時点のeワラント取引動向）
上昇率上位は韓国200種株価指数コール285回 9月 300ウォン（+29.1%）、韓国200種株価指数コール284回 9月 290ウォン（+23.8%）、韓国200種株価指数コール286回 9月 310ウォン（+16.2%）、韓国200種株価指数コール294回 10月 335ウォン（+13.4%）、韓国200種株価指数コール297回 11月 350ウォン（+13.0%）などとなっている。
（eワラント証券投資情報室）《HH》
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