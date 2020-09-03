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*15:54JST 東証業種別ランキング：証券業が上昇率トップ
証券業が上昇率トップ。そのほか、金属製品、その他製品、化学工業、繊維業、不動産業などが上昇した。一方で水産・農林業が下落率トップ。そのほか、鉱業、海運業、石油・石炭製品などが下落した。
1. 証券業 ／ 337.84 ／ 1.27
2. 金属製品 ／ 1,009.09 ／ 1.25
3. その他製品 ／ 3,465.35 ／ 1.23
4. 化学工業 ／ 1,969.2 ／ 1.04
5. 繊維業 ／ 508.63 ／ 0.90
6. 不動産業 ／ 1,212.13 ／ 0.81
7. 保険業 ／ 873.09 ／ 0.75
8. 輸送用機器 ／ 2,469.19 ／ 0.73
9. 卸売業 ／ 1,504.5 ／ 0.68
10. パルプ・紙 ／ 435.85 ／ 0.63
11. 電気機器 ／ 2,636.62 ／ 0.63
12. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,634.69 ／ 0.60
13. 建設業 ／ 1,031.15 ／ 0.57
14. その他金融業 ／ 583.69 ／ 0.56
15. 非鉄金属 ／ 793.95 ／ 0.54
16. 小売業 ／ 1,279.62 ／ 0.51
17. ガラス・土石製品 ／ 932.44 ／ 0.50
18. 精密機器 ／ 8,495.04 ／ 0.46
19. サービス業 ／ 2,334.5 ／ 0.42
20. 食料品 ／ 1,616.51 ／ 0.41
21. 機械 ／ 1,872.67 ／ 0.31
22. 銀行業 ／ 120.78 ／ 0.26
23. ゴム製品 ／ 2,470.92 ／ 0.19
24. 医薬品 ／ 3,339.51 ／ 0.18
25. 電力・ガス業 ／ 365.45 ／ 0.15
26. 空運業 ／ 194.19 ／ 0.12
27. 陸運業 ／ 1,900.03 ／ -0.01
28. 情報・通信業 ／ 4,312.92 ／ -0.05
29. 鉄鋼 ／ 277.7 ／ -0.15
30. 石油・石炭製品 ／ 880.74 ／ -0.23
31. 海運業 ／ 212.33 ／ -0.44
32. 鉱業 ／ 191.65 ／ -0.62
33. 水産・農林業 ／ 457. ／ -0.95《US》
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