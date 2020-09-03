8月高値更新、ボリンジャー+2σを意識／日経225・本日の想定レンジ

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記事提供元：フィスコ
*07:59JST 8月高値更新、ボリンジャー+2σを意識
[本日の想定レンジ]2日は米NYダウが454.84ドル高の29100.50、ナスダック総合指数が116.78pt高の12056.44、シカゴ日経225先物が大阪日中比205円高の23505。本日の日経平均はシカゴ日経225先物にサヤ寄せして上伸し、8月25日ザラ場に付けたコロナ暴落後の最高値23431.04円を上回る展開が予想される。一目均衡表で基準線が横ばいを継続してもみ合い相場の煮詰まりが進んでいただけに、直近高値抜けでボリンジャーバンドの+2σ（昨日終値ベースで23640.89円）付近までの上昇が期待できよう。
[予想レンジ]上限23650円−下限23450円《FA》
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