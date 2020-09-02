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ラクスは9月末の株式分割が好感されて急伸、1株を2株に分割

2020年9月2日 11:24

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■「楽楽清算」「楽楽明細」などのオフィス業務支援サービス

　ラクス<3923>(東マ)は9月2日、急伸し、一時14%高の3295円(399円高)まで上げて株式分割など調整後の上場来高値を更新した。10月末に株式分割を行うと発表し、材料視されている。

　「楽楽清算」「楽楽明細」などのオフィス業務支援クラウドサービスを行い、1日の取引終了後、9月30日(水)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株に分割すると発表した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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