

*08:43JST 9/2

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（28645.66、+215.61）

・ナスダック総合指数は上昇（11939.67、+164.21）

・シカゴ日経225先物は上昇（23195、大阪比+35）

・1ドル105円90-00銭

・SOX指数は上昇（2304.68、+44.25）

・VIX指数は低下（26.12、-0.29）

・米原油先物は上昇（42.76、+0.15）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23138.07、-1.69）

・コロナ流行の長期化

・米中対立

・新首相選出までの政治的空白

留意事項

・マネタリーベース（8月）

・日銀営業毎旬報告（8月31日現在）

・国内ユニクロ売上高（8月）

・若田部日銀副総裁が記者会見

・菅官房長官が自民党総裁選の出馬会見

・豪GDP（4-6月）

・独小売売上高（7月）

・ユーロ圏生産者物価指数（7月）

・米ADP全米雇用報告（8月）

・米製造業受注（7月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）

・ベトナム市場は休場《ST》