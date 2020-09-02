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記事提供元：フィスコ
*08:43JST 9/2
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（28645.66、+215.61）
・ナスダック総合指数は上昇（11939.67、+164.21）
・シカゴ日経225先物は上昇（23195、大阪比+35）
・1ドル105円90-00銭
・SOX指数は上昇（2304.68、+44.25）
・VIX指数は低下（26.12、-0.29）
・米原油先物は上昇（42.76、+0.15）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23138.07、-1.69）
・コロナ流行の長期化
・米中対立
・新首相選出までの政治的空白
留意事項
・マネタリーベース（8月）
・日銀営業毎旬報告（8月31日現在）
・国内ユニクロ売上高（8月）
・若田部日銀副総裁が記者会見
・菅官房長官が自民党総裁選の出馬会見
・豪GDP（4-6月）
・独小売売上高（7月）
・ユーロ圏生産者物価指数（7月）
・米ADP全米雇用報告（8月）
・米製造業受注（7月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・ベトナム市場は休場《ST》
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