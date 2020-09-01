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【M&A速報：2020/09/01（2）】日立オートモティブシステムズ、ホンダ系部品会社3社を合併へ

2020年9月1日 17:34

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記事提供元：フィスコ


*17:34JST 【M&A速報：2020/09/01（2）】日立オートモティブシステムズ、ホンダ系部品会社3社を合併へ
■日立製作所<6501>子会社の日立オートモティブシステムズ、ホンダ<7267>系部品会社3社を吸収合併へ

■ホンダ<7267>、ケーヒン<7251>へTOBを実施　1127億円

■ホンダ<7267>、ショーワ<7274>へTOBを実施　1161億円

■ホンダ<7267>、日信工業<7230>へTOBを実施　953億円

■ミトコンドリア医薬品研究開発のルカ・サイエンス、シリーズAで10.3億円の資金調達を実施

■センコーHD<9069>、保育所・学童クラブ等運営のプロケアを買収

■ココカラファイン<3098>、大阪府で調剤薬局運営の寿を買収

■調剤薬局運営等のココカラファインヘルスケア、同業のファーマテックから調剤薬局事業を譲り受け

■測量機器販売のライカジオシステムズ、土木建設業界向けソフトウェア開発等のジオサーフCSを吸収合併

■SUIRIN HOLDINGS、グループ内組織を再編　商号を「ライスカレー」に変更

■物流ロボティクスサービス提供のプラスオートメーション、豊田自動織機<6201>と資本業務提携

■ネオス<3627>、持株会社体制への移行完了　商号を「JNSホールディングス」に変更

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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