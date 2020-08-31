ブロメディア　急落、第1四半期営業利益は7％減／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:26JST <4347> ブロメディア 105 -12
急落。21年3月期第1四半期（20年4-6月）の営業利益を前年同期比7.2％減の1.29億円と発表している。セグメント別にみると、教育が増益となったものの、新型コロナウイルスの影響で日本語吹替制作が延期や中止となり、スタジオ・コンテンツの営業赤字が拡大した。釣り専門番組を提供する放送セグメントがロケ自粛で新番組が放送できず、スポンサー収入が減少したことも響いた。《US》
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