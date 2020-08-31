丹青社は業績予想の増額修正が好感され急伸、1ヵ月ぶり700円台に復帰

関連記事
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■第2四半期の連結営業利益は前回予想を36%引き上げる
丹青社<9743>(東1)は8月31日、飛び出すように出直って始まり、取引開始後に11%高の736円(70円高)まで上昇。7月28日以来の700円台復帰となっている。業益予想の増額修正が好感された。
前週末取引日の取引終了後、集計中の第2四半期の連結業績予想(2020年2～7月、累計)の各利益の増額修正を発表。営業利益は6月に公表した前回予想を36.0%引き上げて34.0億円の見込み(前年同期比35.6%の増加)とし、純利益は同じく43.8%引き上げて23.0億円の見込み(同30.0%の増加)とした。収益性を重視した事業活動および経費の抑制が寄与した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・【特集】第２、第３のテレワーク関連株に注目、仮想デスクトップ・テレビ会議関連など（2020/02/03）
・【株式評論家の視点】昭栄薬品はオレオケミカルの専門商社、自社株買い実施に光通信が保有（2020/01/09）
・【株式評論家の視点】北の達人コーポは「刺す化粧品－ディープパッチシリーズ」が大ヒット、７００円割れが下値として意識（2020/01/16）
・【ブロックチェーン・ＳＴＯ関連銘柄特集】新たな金融サービスの広がりに期待（2019/12/11）
・【株式評論家の視点】プレナスは通期業績予想を据え置き、配当利回り３％（2020/01/18）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 綿半HDは株式2分割と分割後の最低単位株主にも優待適用が好感され昨年来の高値 8/31 09:46
- 個別銘柄戦略：サントリーBFやユニチャームに注目 8/31 09:09
- 夢真ホールディングスは反発の動き、20年9月期増収増益予想で3Q累計順調 8/31 08:47
- 神戸物産 7月度個別業績を発表、引き続き堅調に推移 8/31 08:45
- ブイキューブ、サイバーセキュリ◆今日のフィスコ注目銘柄◆ 8/31 08:43
広告
広告
広告