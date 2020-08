「ピクサーフェスト」期間限定カフェ、東京・大阪・名古屋で

ディズニー&ピクサー映画の世界観を楽しめる期間限定カフェ「ピクサーフェスト」OH MY CAFEが、2020年8月28日(金)から順次、東京・大阪・名古屋にてオープンする。

■期間限定「ピクサーフェスト」カフェ

「ピクサーフェスト」OH MY CAFEでは、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『カーズ』といった作品をイメージしたフードやドリンクなどを提供。ドキドキ、ワクワクする映画作品を彷彿させる、カラフルで賑やかなメニューを揃える。

■トイ・ストーリーなど映画をイメージしたメニュー

ピクサー・ボールを象った「ピクサー・ボール オリジナルパン」や、『レミーのおいしいレストラン』の「5つ星レストランのラタトゥイユ」など、物語を彷彿させるメニューが勢揃い。『トイ・ストーリー3』の「おもちゃ箱クリームシチューパン」は、“段ボール箱”に見立てた食パンに、チキンシチューをたっぷりと詰め込んだ。

『モンスターズ・インク』からは、仲良しの2人をフードで再現した「2人は名コンビ!スパゲッティプレート」が登場。サリーは、水色のクリームパスタに紫のカラーチーズを散りばめて完成。マイクは、ワカモレのポテトサラダで表現した。

■映画『2分の1の魔法』公開記念ドリンクなど

また、通常メニューに加え、期間限定のスペシャルメニューも登場。8月28日(金)から10月9日(金)までは、映画『2分の1の魔法』の公開を記念した限定ドリンク「ピンクの夕焼けブルーマロウティ」や、9月5日の「ライトニング・マックィーンデイ」に因んだ『カーズ』の「カチャウ!稲妻のハンバーグサンド」を提供する。

■<ロッツォ>ストロベリーフェア

10月10日(土)から11月24日(火)までは「<ロッツォ>ストロベリーフェア」を開催。いちごの香りが広がるロッツォのチキンバーガーや、ピンク色のストロベリードリンクといった、見た目にも愛らしいメニューを揃える。

■見どころ満載!迫力満点のサリーやウッディがお出迎え

映画の世界観を満喫できる店内装飾にも注目。入り口では、迫力満点のサリーがお出迎えしてくれるほか、店内にはウッディやバズ・ライトイヤー、マイクなどお馴染みのキャラクターの大きなフィギュアが点在している。

■オリジナルグッズも

各会場ではオリジナルグッズも販売。「ピクサーフェスト」のカラフルなデザインを採用したアクリルキーホルダーやクリアファイル、「エイリアン」をポップにデザインしたマウスパッド、エコバッグなどを用意。

また、ヴィンテージテイストの缶バッジやステッカー、クリアファイルなども販売する。

【詳細】

「ピクサーフェスト」OH MY CAFE

・東京

期間:2020年8月28日(金)~11月15日(日)

場所:OH MY CAFE TOKYO

住所:東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿3階

・大阪

期間:2020年8月28日(金)~11月17日(火)

場所:kawara CAFE&DINER 心斎橋店

住所:大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9F

・名古屋

期間:2020年9月4日(金)~11月24日(火)

場所:kawara CAFE&KITCHEN 名古屋パルコ店

住所:愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 名古屋パルコ 南館 5F

※事前予約(650円+税/1名)利用者限定で、メニューを注文すると「オリジナルマスクケース(ランダム12種)」を1枚プレゼント。

※カフェ限定グッズを2,000円(税込)購入するごとに、OH MY CAFE限定「オリジナルステッカー(全12種)」をランダムでプレゼント。なくなり次第終了、レシートの合算不可。

■メニュー例

・<PIXAR>ピクサー・ボール オリジナルパン 790円+税/プレート付き 1,690円+税

・<レミーのおいしいレストラン/レミー> 5つ星レストランのラタトゥイユ 1,190円+税



■<ロッツォ>ストロベリーフェア ※10月10日(土)~11月24日(火)まで

・<TOY STORY3/ロッツォ>ストロベリー風味のチキンハンバーガー 1,990円+税

・<TOY STORY3/ロッツォ>いじわる!?ストロベリードリンク 590円+税



■ライトニング・マックィーン&『2分の1の魔法』スペシャルメニュー ※8月28日(金)~10月9日(金)まで

・<カーズ/ライトニング・マックィーン>カチャウ!稲妻のハンバーグサンド 1,890円+税

・<2分の1の魔法/イアン&バリー>ピンクの夕焼けブルーマロウティ 1,090円+税