デジタルHDなど／来週の買い需要

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[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <7524> ;マルシェ;238%;31700;0.23;558;0 <7416> ;はるやまＨＤ;190%;13500;0.07;716;6 <9850> ;グルメ杵屋;143%;87100;0.08;978;-1 <9930> ;北沢産;136%;9400;1.09;262;5 <7525> ;リックス;133%;1600;0.46;1447;-6 <9046> ;神電鉄;131%;12800;0.05;3670;-5 <2599> ;ジャパンF;125%;2000;0.50;1218;1 <8115> ;ムーンバット;125%;500;20.40;602;-12 <2325> ;ＮＪＳ;121%;2300;1.67;1787;6 <7999> ;MUTOHHD;108%;1400;3.06;1500;19 <8393> ;宮崎銀;95%;18200;0.10;2410;-9 <8207> ;テンアライド;93%;30200;0.05;386;5 <2530> ;MXS A180;86%;18;9.38;11900;80 <3544> ;サツドラHD;83%;2000;0.63;1971;-1 <9380> ;東海運;81%;6400;3.05;281;1 <9982> ;タキヒヨー;80%;64000;0.03;1720;-51 <9854> ;愛眼;79%;13200;2.10;219;-1 <2389> ;デジタルHD;72%;81400;3.88;1221;-30 <5923> ;高田機;71%;1200;7.86;2359;-8 <7510> ;たけびし;70%;2600;0.48;1480;-18
[コメント]
デジタルHDは足元での株価調整の局面において押し目買いの動きが目立っており、買い残高が増加傾向にある。3月安値とのダブルボトムが意識されており、25日線突破でボトム形成を明確にさせてくるようだと、買い方優位の展開に向かいやすい。《FA》
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