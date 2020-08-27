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記事提供元：フィスコ
*16:32JST 【M&A速報：2020/08/27（2）】カオナビ、BI提供のシンガポールPanalytに出資
■カオナビ<4435>、ピープル・アナリティクス専門BI提供のシンガポールPanalyt社に出資
■AI不動産管理「管理ロイド」開発のTHIRD、双日商業開発などを引受先として新株予約権付社債を発行
■オリエンタル白石、親会社のOSJBホールディングス<5912>を吸収合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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