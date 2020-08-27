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8/27の強弱材料

2020年8月27日 08:23

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記事提供元：フィスコ


*08:23JST 8/27
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（28331.92、+83.48）
・ナスダック総合指数は上昇（11665.06、+198.59）
・シカゴ日経225先物は上昇（23280、大阪比+60）
・1ドル105円90-00銭
・SOX指数は上昇（2250.23、+7.17）
・米原油先物は上昇（43.39、+0.04）
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（23290.86、-5.91）
・VIX指数は上昇（23.27、+1.24）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米中対立
・安倍内閣の支持率低迷

留意事項
・対外対内証券売買契約（先週）
・全産業活動指数（6月）
・工作機械受注（7月）
・月例経済報告（8月）
・中国工業企業利益（7月）
・ユーロ圏マネーサプライ（7月）
・米実質国内総生産（GDP）改定値（4-6月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米仮契約住宅販売指数（7月）
・パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長がジャクソンホール会議で講演
・トランプ米大統領が共和党大統領候補の指名受諾演説
・国際ゲーム見本市「ゲームズコム」（30日まで）《ST》

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