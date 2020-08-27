

*08:23JST 8/27

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（28331.92、+83.48）

・ナスダック総合指数は上昇（11665.06、+198.59）

・シカゴ日経225先物は上昇（23280、大阪比+60）

・1ドル105円90-00銭

・SOX指数は上昇（2250.23、+7.17）

・米原油先物は上昇（43.39、+0.04）

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23290.86、-5.91）

・VIX指数は上昇（23.27、+1.24）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米中対立

・安倍内閣の支持率低迷

留意事項

・対外対内証券売買契約（先週）

・全産業活動指数（6月）

・工作機械受注（7月）

・月例経済報告（8月）

・中国工業企業利益（7月）

・ユーロ圏マネーサプライ（7月）

・米実質国内総生産（GDP）改定値（4-6月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米仮契約住宅販売指数（7月）

・パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長がジャクソンホール会議で講演

・トランプ米大統領が共和党大統領候補の指名受諾演説

・国際ゲーム見本市「ゲームズコム」（30日まで）《ST》