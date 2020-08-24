

*12:50JST 【M&A速報：2020/08/24（1）】ポケットマルシェ、丸井グループやオレンジページなどから8.5億円を資金調達

■産直アプリ提供のポケットマルシェ、丸井グループ<8252>やオレンジページなど6社から総額8.5億円の資金調達を実施

■オンライン薬局「minacolor」運営のミナカラ、3億円の資金調達を実施

■廃棄物業界の省力化・効率化に取り組むファンファーレ、シードラウンドでCoral Capitalから資金調達を実施

■フリーランス美容師向けシェアサロンプラットフォーム運営のGO TODAY SHAiRE SALON、シリーズBでCCCなどから総額10億円の資金調達を実施

■無垢スタイル建築設計、群馬県高崎市に拠点を置くパステルホームと資本提携

■アルピコHD、傘下で鉄道・バス事業のアルピコ交通と自動車整備事業等のアルピコ自工を合併

■ファッション業界のDX推進事業展開のBrandit、プレシリーズAでギークス<7060>などから1億円の資金調達を実施

■早稲田大学発ベンチャーで微生物を対象としたシングルセルゲノム解析のbitBiome、シリーズBで総額7億円の資金調達を実施

■北海道エアポート、子会社の新千歳空港ターミナルビルディングを吸収合併

■沖縄県産業振興公社、「おきなわイノベーション創出ファンド（仮）」のGPを公募

■地域情報誌「タウン情報おかやま」出版のビザビ、コノテから岡山特化型インフルエンサーマーケティングサービス「momoco」事業を譲り受け

■JTB、子会社で「海外自由旅行電話販売センター」運営のABIと合併

■いなばペットフードを傘下にもつINBホールディングス、中部飼料<2053>子会社でペットフード事業のスマックを買収

■アヅマテクノス、電気機械器具販売施工事業などの富士工機を買収

■民事再生手続き中のレナウン、「D'URBAN」「Aquascutum」「SIMPLE LIFE」事業などを小泉グループに譲渡

■OKBアグリビジネスファンド、酪農事業のエムズに出資

■光通信<9435>、暁飯島工業<1997>に追加出資 出資比率10.07％に

■日本リビング保証<7320>、子会社リビングポイントから住宅・住宅設備検査、点検、修繕事業を承継

■日本興業<5279>、八光子会社の新茨中からコンクリート二次製品製造・販売事業を譲り受け 基本合意書締結

■Cominix<3173>、切削工具卸の東新商会を買収

■病理AIソリューション「PidPort」運営のメドメイン、複数の病院グループなどから約11億円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》