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記事提供元：フィスコ
*22:23JST 加6月小売売上高、除自動車は過去最大の伸びを記録、加ドル強含む
カナダ6月小売売上高は前月比＋23.7％となった。伸びは5月+21.2％から拡大したが、予想+24.5％は下回った。変動の激しい自動車を除いた小売りは前月比＋15.7％。伸びは5月＋10.6％から拡大し予想の＋14.9％も上回り過去最大を記録した。
結果を受けてカナダドル買いが再燃し、ドル・カナダは1.3229カナダドルの高値から1.3215カナダドルへ弱含み推移。カナダ円は80円07銭まで強含んだ。
【経済指標】
・カナダ・6月小売売上高：前月比＋23.7％（予想：+24.5％、5月：+21.2％←+18.7％）
・カナダ・6月小売売上高（除自動車）：前月比＋15.7％（予想：+14.9％、5月：+10.6％←+18.7％）《KY》
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