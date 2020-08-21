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*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本ラッド、日ペイントHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月21日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1345> 上場Jリート 555300 48200 1052.07% 2.69%
<6177> AppBank 2114200 205920 926.71% 3.49%
<7093> アディッシュ 376500 43680 761.95% 12.56%
<2151> タケエイ 998000 116740 754.89% -11.69%
<4496> コマースワン 1287400 150600 754.85% 16.34%
<7777> 3Dマトリクス 3133800 554640 465.02% 0%
<9267> Genky 271100 53780 404.09% -4.1%
<6093> エスクローAJ 3665500 748120 389.96% -2.24%
<6625> JALCOHD 1238000 265420 366.43% 5.88%
<6026> GMOTECH 65700 14500 353.10% 16.89%
<7239> タチエス 201900 47400 325.95% 0.45%
<7806> MTG 1261900 302520 317.13% 11.44%
<8876> リログループ 1440100 356180 304.32% 14.26%
<4736>* 日本ラッド 28800 7240 297.79% 4.3%
<9830> Tナカヤマ 313400 82620 279.33% -1.88%
<3632> グリー 4209700 1140040 269.26% -10.45%
<8256> プロルート 9230300 2607160 254.04% 10.03%
<7607> 進和 164200 46840 250.56% 0.93%
<7172> JIA 2678800 772980 246.55% 10.26%
<8425> みずほリース 171500 53840 218.54% 5.51%
<4612>* 日ペイントH 1448200 460800 214.28% 8.91%
<4465> ニイタカ 253900 81360 212.07% -9.1%
<7545> 西松屋チェ 4252500 1365660 211.39% 4.41%
<3463> いちごホテ 1249 418.4 198.52% 3.45%
<4492> ゼネテック 83300 29100 186.25% 0.49%
<7520> エコス 126500 44200 186.20% -1.31%
<7630> 壱番屋 176000 61800 184.79% 0.19%
<2749> JPHD 804300 286120 181.11% 2.86%
<8624>* いちよし 336000 120920 177.87% 5.35%
<3002> グンゼ 210200 78660 167.23% 2.03%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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