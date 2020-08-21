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出来高変化率ランキング（14時台）～日本ラッド、日ペイントHなどがランクイン

2020年8月21日 14:57

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記事提供元：フィスコ


*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本ラッド、日ペイントHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[8月21日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1345> 上場Jリート　　　 　555300 　48200　 1052.07% 2.69%
<6177> AppBank　　 　2114200 　205920　 926.71% 3.49%
<7093> アディッシュ　　　 　376500 　43680　 761.95% 12.56%
<2151> タケエイ　　　　　 　998000 　116740　 754.89% -11.69%
<4496> コマースワン　　　 　1287400 　150600　 754.85% 16.34%
<7777> 3Dマトリクス　　 　3133800 　554640　 465.02% 0%
<9267> Genky　　　　 　271100 　53780　 404.09% -4.1%
<6093> エスクローAJ　　 　3665500 　748120　 389.96% -2.24%
<6625> JALCOHD　　 　1238000 　265420　 366.43% 5.88%
<6026> GMOTECH　　 　65700 　14500　 353.10% 16.89%
<7239> タチエス　　　　　 　201900 　47400　 325.95% 0.45%
<7806> MTG　　　　　　 　1261900 　302520　 317.13% 11.44%
<8876> リログループ　　　 　1440100 　356180　 304.32% 14.26%
<4736>* 日本ラッド　　　　 　28800 　7240　 297.79% 4.3%
<9830> Tナカヤマ　　　　 　313400 　82620　 279.33% -1.88%
<3632> グリー　　　　　　 　4209700 　1140040　 269.26% -10.45%
<8256> プロルート　　　　 　9230300 　2607160　 254.04% 10.03%
<7607> 進和　　　　　　　 　164200 　46840　 250.56% 0.93%
<7172> JIA　　　　　　 　2678800 　772980　 246.55% 10.26%
<8425> みずほリース　　　 　171500 　53840　 218.54% 5.51%
<4612>* 日ペイントH　　　 　1448200 　460800　 214.28% 8.91%
<4465> ニイタカ　　　　　 　253900 　81360　 212.07% -9.1%
<7545> 西松屋チェ　　　　 　4252500 　1365660　 211.39% 4.41%
<3463> いちごホテ　　　　 　1249 　418.4　 198.52% 3.45%
<4492> ゼネテック　　　　 　83300 　29100　 186.25% 0.49%
<7520> エコス　　　　　　 　126500 　44200　 186.20% -1.31%
<7630> 壱番屋　　　　　　 　176000 　61800　 184.79% 0.19%
<2749> JPHD　　　　　 　804300 　286120　 181.11% 2.86%
<8624>* いちよし　　　　　 　336000 　120920　 177.87% 5.35%
<3002> グンゼ　　　　　　 　210200 　78660　 167.23% 2.03%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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