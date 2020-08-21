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出来高変化率ランキング（13時台）～タチエス、プロルートなどがランクイン

2020年8月21日 14:09

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記事提供元：フィスコ


*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～タチエス、プロルートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[8月21日　13:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6177>*AppBank　　 　1948100 　205920　 846.05% 4.8%
<1345>*上場Jリート　　　 　450000 　48200　 833.61% 2.57%
<4496> コマースワン　　　 　1283600 　150600　 752.32% 16.34%
<2151> タケエイ　　　　　 　937500 　116740　 703.07% -11.78%
<7093> アディッシュ　　　 　339400 　43680　 677.01% 13.56%
<7777> 3Dマトリクス　　 　2966500 　554640　 434.85% 0.74%
<6093> エスクローAJ　　 　3500800 　748120　 367.95% -3.53%
<6026> GMOTECH　　 　65700 　14500　 353.10% 16.89%
<6625> JALCOHD　　 　1103200 　265420　 315.64% 4.07%
<9267> ＧｅｎｋｙＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 　213600 　53780　 297.17% -5.09%
<8876> リログループ　　　 　1279400 　356180　 259.20% 14.57%
<7806> MTG　　　　　　 　1083200 　302520　 258.06% 7.6%
<7607> 進和　　　　　　　 　161900 　46840　 245.64% 0.2%
<3632> グリー　　　　　　 　3920000 　1140040　 243.85% -11.05%
<7239>*タチエス　　　　　 　158800 　47400　 235.02% 2.16%
<8256>*プロルート　　　　 　8219400 　2607160　 215.26% 9.74%
<7172> JIA　　　　　　 　2379900 　772980　 207.89% 11.16%
<7545> 西松屋チェ　　　　 　4016000 　1365660　 194.07% 3.77%
<2749> JPHD　　　　　 　794800 　286120　 177.79% 2.86%
<7520> エコス　　　　　　 　121800 　44200　 175.57% -1.39%
<7630> 壱番屋　　　　　　 　169400 　61800　 174.11% -0.57%
<8425>*みずほリース　　　 　147300 　53840　 173.59% 5.23%
<9830>*Tナカヤマ　　　　 　224100 　82620　 171.24% -2.7%
<3463> いちごホテルリート投資法人　投資証券 　1104 　418.4　 163.86% 3.28%
<4492> ゼネテック　　　　 　76400 　29100　 162.54% 0.65%
<4465> ニイタカ　　　　　 　213500 　81360　 162.41% -8.37%
<3002> グンゼ　　　　　　 　202200 　78660　 157.06% 1.49%
<3546>*アレンザHD　　　 　116300 　46380　 150.75% -1.83%
<9418> USENNEX　　 　371300 　151300　 145.41% 4.67%
<4998> フマキラー　　　　 　231600 　96200　 140.75% 4.56%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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