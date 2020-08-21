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*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～タチエス、プロルートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月21日 13:37 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6177>*AppBank 1948100 205920 846.05% 4.8%
<1345>*上場Jリート 450000 48200 833.61% 2.57%
<4496> コマースワン 1283600 150600 752.32% 16.34%
<2151> タケエイ 937500 116740 703.07% -11.78%
<7093> アディッシュ 339400 43680 677.01% 13.56%
<7777> 3Dマトリクス 2966500 554640 434.85% 0.74%
<6093> エスクローAJ 3500800 748120 367.95% -3.53%
<6026> GMOTECH 65700 14500 353.10% 16.89%
<6625> JALCOHD 1103200 265420 315.64% 4.07%
<9267> ＧｅｎｋｙＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 213600 53780 297.17% -5.09%
<8876> リログループ 1279400 356180 259.20% 14.57%
<7806> MTG 1083200 302520 258.06% 7.6%
<7607> 進和 161900 46840 245.64% 0.2%
<3632> グリー 3920000 1140040 243.85% -11.05%
<7239>*タチエス 158800 47400 235.02% 2.16%
<8256>*プロルート 8219400 2607160 215.26% 9.74%
<7172> JIA 2379900 772980 207.89% 11.16%
<7545> 西松屋チェ 4016000 1365660 194.07% 3.77%
<2749> JPHD 794800 286120 177.79% 2.86%
<7520> エコス 121800 44200 175.57% -1.39%
<7630> 壱番屋 169400 61800 174.11% -0.57%
<8425>*みずほリース 147300 53840 173.59% 5.23%
<9830>*Tナカヤマ 224100 82620 171.24% -2.7%
<3463> いちごホテルリート投資法人 投資証券 1104 418.4 163.86% 3.28%
<4492> ゼネテック 76400 29100 162.54% 0.65%
<4465> ニイタカ 213500 81360 162.41% -8.37%
<3002> グンゼ 202200 78660 157.06% 1.49%
<3546>*アレンザHD 116300 46380 150.75% -1.83%
<9418> USENNEX 371300 151300 145.41% 4.67%
<4998> フマキラー 231600 96200 140.75% 4.56%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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