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日経平均は107円安で始まる、NYダウは3日続落の85.19ドル安

2020年8月20日 09:09

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

　8月20日(木)朝の東京株式市場は、日経平均が107円03銭安(2万3003円58銭)で始まった。

　NYダウは3日続落の85.19ドル安(27692.88ドル)。NASDAQ総合指数は取引時間中の高値を3日連続更新したが大引けは反落し、S&P500種も一時2日連続最高値に進んだが反落した。

　また、シカゴの日経平均先物は2万3115円となり、東証19日の日経平均終値を5円ほど上回った。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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