日経平均は107円安で始まる、NYダウは3日続落の85.19ドル安

関連記事
記事提供元：日本インタビュ新聞社
8月20日(木)朝の東京株式市場は、日経平均が107円03銭安(2万3003円58銭)で始まった。
NYダウは3日続落の85.19ドル安(27692.88ドル)。NASDAQ総合指数は取引時間中の高値を3日連続更新したが大引けは反落し、S&P500種も一時2日連続最高値に進んだが反落した。
また、シカゴの日経平均先物は2万3115円となり、東証19日の日経平均終値を5円ほど上回った。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）
・【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）
・【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）
・【ＣＳＲ（企業の社会的責任）関連銘柄特集】イワキのＣＳＲは「小さな社会貢献活動」として地道に継続（2020/02/04）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ブシロード、「Social Game Info」や「AnimeRecorder」を運営するソーシャルインフォの全株式取得 8/20 09:15
- 大阪有機化学工業、三菱ケミカルより頭髪化粧品用アクリル樹脂の製造・販売事業の譲受けへ 8/20 09:14
- 個別銘柄戦略：エムスリーや明治HDに注目 8/20 09:06
- 【IPO】ニューラルポケット<4056> 買い気配、本日マザーズ市場に新規上場 8/20 09:01
- 新明和工、ソニー◆今日のフィスコ注目銘柄◆ 8/20 08:53
広告
広告
広告