

*08:39JST 8/19

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（11210.84、+81.12）

・シカゴ日経225先物は横ばい（23060、大阪比+0）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23051.08、-45.67）

・NYダウは下落（27778.07、-66.84）

・1ドル105円40-50銭

・米原油先物は下落（43.12、-0.05）

・SOX指数は下落（2214.66、-12.95）

・VIX指数は上昇（21.51、+0.16）

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・貿易統計（7月）

・機械受注（6月）

・英消費者物価指数（CPI）（7月）

・ユーロ圏国際収支（6月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（7月28、29日分）《ST》