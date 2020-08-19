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記事提供元：フィスコ
*08:39JST 8/19
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（11210.84、+81.12）
・シカゴ日経225先物は横ばい（23060、大阪比+0）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23051.08、-45.67）
・NYダウは下落（27778.07、-66.84）
・1ドル105円40-50銭
・米原油先物は下落（43.12、-0.05）
・SOX指数は下落（2214.66、-12.95）
・VIX指数は上昇（21.51、+0.16）
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・貿易統計（7月）
・機械受注（6月）
・英消費者物価指数（CPI）（7月）
・ユーロ圏国際収支（6月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（7月28、29日分）《ST》
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