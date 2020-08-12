関連記事
記事提供元：フィスコ
*09:48JST 東京為替：日経平均反落もドル・円は106円67銭まで買われる
12日午前の東京市場でドル・円は106円60銭台で推移。日経平均は小幅安となったが、ドル買いは継続。仲値時点のドル需要は通常並みとの見方が多いものの、ドル買い・円売りのフローが入っているようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は106円44銭から106円67銭、ユーロ・ドルは1.1734ドルから1.1747ドル、ユーロ・円は124円95銭から125円18銭。
■今後のポイント
・新型コロナウイルスのワクチン開発競争は加速する可能性
・米中対立の長期化懸念
・米雇用情勢のさらなる改善は期待薄との見方
・NY原油先物（時間外取引）：高値41.73ドル 安値41.53ドル 直近値41.65ドル《MK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
外国為替の最新ニュース
- 東京為替：ドル・円は106円台半ばで推移、株高を意識したドル買いも 8/12 09:16
- 今日の為替市場ポイント：日経平均下げ渋りの場合はドル売り抑制も 8/12 08:25
- NY為替：米長期金利上昇でドル買い強まる 8/12 06:59
- 8月11日のＮＹ為替概況 8/12 05:39
- 欧州為替：ドル・円は106円03銭から106円16銭で推移 8/11 20:02
広告
広告
広告