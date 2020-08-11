

*08:35JST 8/11

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（27791.44、+357.96）

・シカゴ日経225先物は上昇（22495、大阪比+155）

・1ドル105円90-00銭

・SOX指数は上昇（2179.60、+0.74）

・VIX指数は低下（22.13、-0.08）

・米原油先物は上昇（41.94、+0.72）

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（22329.94、-88.21）

・ナスダック総合指数は下落（10968.36、-42.63）

・米長期金利は上昇

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・経常収支（6月）

・対外対内証券売買契約（7月）

・銀行貸出動向（7月）

・倒産件数（7月）

・景気ウォッチャー調査（7月）

・ソフトバンクGなど決算発表

・中国新車販売（7月）

・英失業率（7月）

・欧州経済研究センター（ZEW）の独景気予測指数（8月）

・米卸売物価指数（7月）《ST》