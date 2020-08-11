関連記事
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 8/11
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（27791.44、+357.96）
・シカゴ日経225先物は上昇（22495、大阪比+155）
・1ドル105円90-00銭
・SOX指数は上昇（2179.60、+0.74）
・VIX指数は低下（22.13、-0.08）
・米原油先物は上昇（41.94、+0.72）
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（22329.94、-88.21）
・ナスダック総合指数は下落（10968.36、-42.63）
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・経常収支（6月）
・対外対内証券売買契約（7月）
・銀行貸出動向（7月）
・倒産件数（7月）
・景気ウォッチャー調査（7月）
・ソフトバンクGなど決算発表
・中国新車販売（7月）
・英失業率（7月）
・欧州経済研究センター（ZEW）の独景気予測指数（8月）
・米卸売物価指数（7月）《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独ZEW期待指数、米生産者物価コア指数など 8/11 06:30
- 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米JOLT求人件数など 8/10 06:30
- 8/7の強弱材料 8/ 7 08:29
- 今日の注目スケジュール：家計支出、独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数など 8/ 7 06:30
- 8/6の強弱材料 8/ 6 08:30
広告