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前日に動いた銘柄 part1 IIJ、大塚HD、福山通運など

2020年8月11日 07:15

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記事提供元：フィスコ


*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 IIJ、大塚HD、福山通運など
銘柄名<コード>7日終値⇒前日比
IIJ<3774> 4110 +355
法人NWサービスがけん引し第1四半期営業利益は48％増。

ブロードリーフ<3673> 499 -51
ソフトウェア販売数計画値に届かず通期業績予想を下方修正、一転して減益見込む。

大塚HD<4578> 4599 +90
経費効率化などコスト削減により通期営業利益予想を上方修正。

飯野海運<9119> 341 +25
海運市況の大幅上昇踏まえ通期営業利益を上方修正。

ホシザキ<6465> 7620 -320
未定としていた今期営業利益は54％減見込む、
フードサービス業界の設備投資抑制響く。

新日本科学<2395> 699 +38
CRO事業が好調で第1四半期営業利益は64％増。

日本電子材料<6855> 1633+300
第1四半期大幅増益決算がサプライズに。

ジェイリース<7187> 387 +80
第1四半期大幅増収増益決算を好感。

日精エー・エス・ビー機械<6284> 3225 +500
通期最終増益見通しなどを公表。

KLab<3656> 849 +149
「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの中華圏での配信権取得を発表。

島津製作所<7701> 3170 +388
第1四半期営業利益は予想外の大幅増益に。

福山通運<9075> 4605 +655
通期業績予想を大幅に上方修正。

スクエニHD<9684> 6890 +760
新タイトルのヒットで第1四半期は想定以上の大幅増益。

巴コーポレーション<1921> 357 +19
上半期業績予想を上方修正している。

ピジョン<7956> 4570 +430
4-6月期は想定以上に減益幅が縮小へ。

日本特殊陶業<5334> 1679 +168
第1四半期は想定上回り営業黒字に。

アルペン<3028> 1795 +209
今期大幅増益見通しを好材料視。

バリューコマース<2491> 3530 +300
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では目標株価引き上げ。

ヤマダ電機<9831> 513 +34
今期の大幅増益見通し開示を評価。

近鉄エクスプレス<9375> 2088 +174
第1四半期の収益変化率の高さを好感。

ディー・エヌ・エー<2432> 1806 +169
岩井コスモ証券では2段階格上げへ。

丸井グループ<8252> 1676 +80
底堅い決算を受けて買い戻しも優勢に。

エイチ・アイ・エス<9603> 1361 +57
底打ち感からの自律反発が続く形に。

ダイワボウHD<3107> 6570 -1090
第1四半期の2ケタ減益決算を嫌気。

日本ユニシス<8056> 2879 -481
第1四半期受注高の減少をネガティブ視へ。

日東紡績<3110> 4240 -695
今期の3割経常減益見通しを嫌気。

朝日ネット<3834> 991 -155
第1四半期は微増益にとどまり。

ジャストシステム<4686> 7270 -1130
第1四半期増益率の鈍化をマイナス視。

TOWA<6315> 1134 -151
第1四半期営業黒字転換も出尽くし感優勢か。《FA》

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