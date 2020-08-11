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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独ZEW期待指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国際収支(経常収支)(6月) 1326億円 1兆1768億円
08:50 貸出動向 銀行計(7月) 6.5％
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(7月) 6.2％
13:30 倒産件数(7月) 6.26％
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(7月) 38.8
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(7月) 44.0
＜海外＞
09:00 シンガポール・GDP(4-6月) -12.6％
15:00 英・失業率(7月) 7.3％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(6月) 3.9％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(8月7日まで1カ月間)
18:00 独・ZEW期待指数(8月) 60.0 59.3
18:30 南ア・失業率(4-6月) 35.0％ 30.1％
20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会議事録公表
21:00 印・鉱工業生産(6月) -21.5％
21:30 米・生産者物価コア指数(7月) 0％ 0.1％
25:00 露・GDP(4-6月) -9.6％ 1.6％
米・サンフランシスコ連銀総裁がオンライン討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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