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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独ZEW期待指数、米生産者物価コア指数など

2020年8月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独ZEW期待指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(6月)　1326億円　1兆1768億円
08:50　貸出動向　銀行計(7月)　6.5％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(7月)　　6.2％
13:30　倒産件数(7月)　6.26％
14:00　景気ウォッチャー調査　現状判断(7月)　38.8
14:00　景気ウォッチャー調査　先行き判断(7月)　　44.0


＜海外＞
09:00　シンガポール・GDP(4-6月)　-12.6％
15:00　英・失業率(7月)　　7.3％
15:00　英・ILO失業率(3カ月)(6月)　3.9％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(8月7日まで1カ月間)
18:00　独・ZEW期待指数(8月)　60.0　59.3
18:30　南ア・失業率(4-6月)　35.0％　30.1％
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会議事録公表
21:00　印・鉱工業生産(6月)　-21.5％
21:30　米・生産者物価コア指数(7月)　0％　0.1％
25:00　露・GDP(4-6月)　-9.6％　1.6％


米・サンフランシスコ連銀総裁がオンライン討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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