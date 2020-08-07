Microsoftの音声アシスタント「Cortana」、ひっそりと引退モードへ

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記事提供元：スラド
徐々に名称変更や独立などが行われていた「Cortana」関係だが、Microsoftは「Upcoming changes to Cortana」というページを8月1日に公開、今後の引退スケジュールを発表した（ITmedia、Engadget、窓の杜）。
まず今年の9月7日に、Cortanaサードパーティースキルのサポートが終了する。これによりMicrosoft Bot Frameworkによって開発された追加コマンドは利用できなくなるとされる。iOSおよびAndroid向けCortanaアプリに関しても2021年初頭にサポートを終了する。国内では販売されなかったのであまり関係ないが、スマートスピーカー“Harman Kardon Invoke”に統合された「Cortana」サービスも終了するとしている。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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