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記事提供元：フィスコ
*08:29JST 8/7
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（27386.98、+185.46）
・ナスダック総合指数は上昇（11108.07、+109.67）
・シカゴ日経225先物は上昇（22410、大阪比+20）
・1ドル105円50-60銭
・VIX指数は低下（22.65、-0.34）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米景気刺激策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（22418.15、-96.70）
・SOX指数は下落（2204.94、-2.62）
・米原油先物は下落（41.95、-0.24）
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・毎月勤労統計（6月）
・家計調査（6月）
・消費動向指数（6月）
・貿易統計（7月上中旬）
・景気動向指数（6月）
・預金貸出金（7月）
・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）運用状況（4-6月）
・ティアンドエスが新規上場
・郵政3社など決算発表
・中国貿易統計（7月）
・独貿易収支（6月）
・独鉱工業生産指数（6月）
・米雇用統計（7月）
・米卸売在庫（6月）
・米消費者信用残高（6月）
・コロンビア市場は休場《ST》
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