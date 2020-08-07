

*08:29JST 8/7

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（27386.98、+185.46）

・ナスダック総合指数は上昇（11108.07、+109.67）

・シカゴ日経225先物は上昇（22410、大阪比+20）

・1ドル105円50-60銭

・VIX指数は低下（22.65、-0.34）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米景気刺激策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（22418.15、-96.70）

・SOX指数は下落（2204.94、-2.62）

・米原油先物は下落（41.95、-0.24）

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・毎月勤労統計（6月）

・家計調査（6月）

・消費動向指数（6月）

・貿易統計（7月上中旬）

・景気動向指数（6月）

・預金貸出金（7月）

・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）運用状況（4-6月）

・ティアンドエスが新規上場

・郵政3社など決算発表

・中国貿易統計（7月）

・独貿易収支（6月）

・独鉱工業生産指数（6月）

・米雇用統計（7月）

・米卸売在庫（6月）

・米消費者信用残高（6月）

・コロンビア市場は休場《ST》