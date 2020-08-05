蛇の目ミシンが高値更新、5月に業績予想を増額修正し7日の四半期決算発表に注目強まる

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■高付加価値製品が伸びマスク手作りで家庭用ミシンも好調
蛇の目ミシン工業<6445>(東1)は8月5日、一段高で始まり、取引開始後に7%高の524円(36円高)をつけ、1カ月半ぶりに年初来の高値を更新した。
第1四半期決算の発表を8月7日に予定。5月に業績予想を増額修正し、高付加価値製品の拡大や新型コロナ流行にともなうマスク手作りの需要などから家庭用ミシンが好調とした。このため、7日の発表が注目されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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