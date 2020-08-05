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記事提供元：フィスコ
*07:40JST 大阪金見通し：高値更新へ、金融緩和強化の思惑で資金流入加速
大阪取引所金標準先物 21年6月限・夜間取引終値：6851円（前日日中取引終値↑111円）
・想定レンジ：上限6900円-下限6800円
5日の大阪取引所金標準先物（期先：21年6月限）は上昇しそうだ。昨日の米国株式相場は堅調だったが、新型コロナや米中分断への警戒感は依然強く、安全資産としての金の需要は引き続き旺盛。また、米長期金利が約5カ月ぶりの水準に低下し、さらに、市場では米連邦準備理事会（FRB）が9月に金融緩和を強化するとの思惑もあり、ドル安が進むとの見方から、ドルの「代替通貨」の性質を持つ金への資金流入が加速するとの指摘もある。金先物はナイトセッションでじり高の展開となっており、今日の金先物は騰勢を強める動きとなりそうだ。《YN》
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