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【M&A速報：2020/08/03（2）】電源開、豪の再生可能エネルギー企業Genex社に出資

2020年8月3日 17:15

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記事提供元：フィスコ


*17:15JST 【M&A速報：2020/08/03（2）】電源開、豪の再生可能エネルギー企業Genex社に出資
■電源開発<9513>、オーストラリアの再生可能エネルギー企業 Genex Power Limited社に出資

■不動産賃貸サービス提供のOYO TECHNOLOGY&HOSPITALITY JAPAN、宿泊事業のOYO Hotels Japanと合併

■弁護士法人キャスト、あい湖法律事務所と合併

■広告代理店事業展開のPenseur、同業の三友エージェンシーを買収

■アイティエルHD、理念経営実践支援事業を行うBGMと資本業務提携

■データ収集・管理のデジタル化サービス提供のマウンテンゴリラ、総額1億円の資金調達を実施

■韓国Samsung Venture Investment Corporation、ダブル・スコープ<6619>子会社の転換社債を引き受け

■朝日放送グループホールディングス<9405>、アニメーション制作のSILVER LINK.を買収

■ジャパンエレベーターサービスホールディングス<6544>、同業のNSエレベータを買収

■武田薬品工業<4502>、子会社で医薬品等研究開発のシャイアー・ジャパンを吸収合併

■セレス<3696>、インフルエンサーマーケティングサービス展開のトリドリ（旧コラボテクノロジー）と資本業務提携

■調剤薬局運営等のココカラファインヘルスケア、同業のクレストファーマシーから調剤薬局事業を譲り受け

■JFLAホールディングス<3069>、飲料事業の強化に向けグループを再編

■経産省、「事業再編実務指針～事業ポートフォリオと組織の変革に向けて～」を公表

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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