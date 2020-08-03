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記事提供元：フィスコ
*08:42JST 8/3
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（26428.32、+114.67）
・ナスダック総合指数は上昇（10745.28、+157.46）
・シカゴ日経225先物は上昇（21920、大阪比+160）
・1ドル105円70-80銭
・VIX指数は低下（24.46、-0.30）
・米原油先物は上昇（40.27、+0.35）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米景気刺激策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（21710.00、-629.23）
・SOX指数は下落（2136.41、-11.14）
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・国内総生産（GDP）確報値（1-3月）
・貸出先別貸出金・法人（6月）
・製造業PMI（7月）
・自動車販売台数（7月）
・モダリスが新規上場
・中国財新製造業PMI（7月）
・ユーロ圏製造業PMI（7月）
・米ISM製造業景況指数（7月）
・米建設支出（6月）《ST》
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