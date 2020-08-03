

*08:42JST 8/3

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（26428.32、+114.67）

・ナスダック総合指数は上昇（10745.28、+157.46）

・シカゴ日経225先物は上昇（21920、大阪比+160）

・1ドル105円70-80銭

・VIX指数は低下（24.46、-0.30）

・米原油先物は上昇（40.27、+0.35）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米景気刺激策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（21710.00、-629.23）

・SOX指数は下落（2136.41、-11.14）

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・国内総生産（GDP）確報値（1-3月）

・貸出先別貸出金・法人（6月）

・製造業PMI（7月）

・自動車販売台数（7月）

・モダリスが新規上場

・中国財新製造業PMI（7月）

・ユーロ圏製造業PMI（7月）

・米ISM製造業景況指数（7月）

・米建設支出（6月）《ST》